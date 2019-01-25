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В Орле продолжается III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Чемпионат проходит по 18 компетенциям. В шести из них принимают участие обучающиеся Орловского реставрационно-строительного техникума. В таком чемпионате техникум принимает участие с 2016 года и даже подготовил бронзового призера Всероссийского этапа чемпионата.

В этом году в шести компетенциях чемпионата принимают участие 15 учащихся Орловского реставрационно-строительного техникума. Три конкурсные площадки организовали на базе самого техникума. Это реставрация произведений из дерева, сухое строительство и штукатурные работы, облицовка плиткой.

18 участников и 29 экспертов. Оцениваются работы после исполнения каждого модуля по разным параметрам - от качества исполнения до чистоты рабочего места.
Татьяна Ермолаева, эксперт: «Добиться хороших результатов бывает очень сложно. Даже одна сотая доля миллиметра - и уже работа приходит к нулю, то есть она не оценивается».
В течение трех дней участники демонстрируют свои профессиональные навыки. Например, сегодня реставраторы должны отреставрировать венский стул 19 века. И чем больше старины останется, тем выше оценка. У строителей свое задание, к нему ребята готовились с начала учебного года. Третья площадка - «Облицовка плиткой». Именно в этой компетенции в 2017 году обучающийся техникума Даниил Шмыдов занял 3 место на всероссийском этапе. И вошел в состав национальной сборной WorldSkills.
Сергей Лупин, директор Орловского реставрационно-строительного техникума: «Это говорит об уровне нашего заведения, о мастерстве наших мастеров и педагогов, которые учат детей».
Международный чемпионат впервые пройдет в августе этого года в Казане. Сегодня Даниил выступает в качестве эксперта, что, по его мнению, гораздо менее волнительно.
Даниил Шмыдов, эксперт чемпионата «Молодые профессионалы 2019»: «Самому сделать все-таки гораздо сложнее - и физически, и морально сложнее от тебя многое зависит».
В учебное заведение, где подготовили бронзового призера чемпионата России, для внеконкурсного участия приехал и облицовщик из Беларуси.
Марина Роговская, эксперт (г. Рогачев, республика Беларусь): «Он наберется опыта, что-то здесь получит, что-то свое покажет».
Параллельно здесь же, в Орловском реставрационно-строительном техникуме, прошел круглый стол для педагогов на тему «Результаты и перспективы развития движения WorldSkills Russia в регионах». Обсудили и значимость чемпионата и перспективы участников. Движение WorldSkills Russia направлено на популяризацию рабочих профессий с раннего детства. И в течение всего чемпионата в техникум приходят школьники для того, чтобы посмотреть, как работают участники, и чтобы самим поучиться. Специально для них организованы мастер-классы по разным направлениям. Сегодня у них первые профессиональные пробы, и кто знает - может, через несколько лет они придут сюда учиться, а может, и станут участниками чемпионата WorldSkills Russia.


Татьяна Тимохина
24 января 2019 года

 


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