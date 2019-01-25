Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Не штрафовать, а убеждать. Новый принцип работы с управляющими компаниями внедряют орловские власти.



- Неизлечимые, но не покинутые. Какие перспективы у паллиативной помощи в регионе?



- 900 страшных дней и ночей. Переживших блокаду Ленинграда сегодня чествовали в Орле.



- В регионе продолжается чемпионат молодых профессионалов.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

24 января 2019 года







На главную страницу





