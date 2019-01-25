Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
25.01.2019
0:45:14
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

На Орловщине медико-социальная помощь для неизлечимых пациентов стала доступнее

В Плещеевской ЦРБ с 1 января вернулось к работе отделение паллиативной помощи. Оно функционировало и раньше, но вместить больше 10 больных не могло. После ремонта отделение стало втрое больше, но, несмотря на это, все койки были заняты в первые дни этого месяца. Неизлечимых больных сегодня навестил глава региона.

Обновленное отделение оснащено современным медоборудованием, без которого паллиативную помощь не оказать: дыхательные аппараты, инфузионные насосы для введения лекарств и питательных веществ пациентам, манипуляторы для перемещения неходячих больных и 30 трансформируемых коек. Все это и определяет новые возможности отделения.
Юрий Касьянов, главный врач Плещеевской ЦРБ: «Мы в конце 2018 года обучили весь персонал - и врачебный, и средний, и младший медицинский персонал - по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. На сегодняшний день дефицита в кадрах нет».
Как нет дефицита и в вопросах поставки лекарств, в том числе и обезболивающих. Обсудить осталось лишь дальнейшее развитие паллиативной помощи в нашем регионе. Власти не исключают и создание хосписа, и внедрение подобных отделений на базе других медучреждений области. Решения будут приниматься после того, как можно будет подвести хотя бы предварительные итоги работы данного отделения.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вложенные средства - чуть менее 2 млн рублей региональных средств и 8,5 млн рублей федеральных средств позволяют говорить о том, что пациенты получили совершенно другой уровень медицинского обслуживания и отношения. Сейчас мы видим, что те стандарты здравоохранения, которые мы пытаемся внедрять, они на шаг впереди того, что мы имели».
Максимальный срок, в течение которого смогут находиться неизлечимые пациенты в больнице, - 30 дней. Заведующий отметил, что на полную мощность отделение вышло в первую неделю работы, и сейчас на эти 30 коек уже есть очередь.




Антон Киселёв
24 января 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта