Новости версия для печати На Орловщине медико-социальная помощь для неизлечимых пациентов стала доступнее В Плещеевской ЦРБ с 1 января вернулось к работе отделение паллиативной помощи. Оно функционировало и раньше, но вместить больше 10 больных не могло. После ремонта отделение стало втрое больше, но, несмотря на это, все койки были заняты в первые дни этого месяца. Неизлечимых больных сегодня навестил глава региона.



Обновленное отделение оснащено современным медоборудованием, без которого паллиативную помощь не оказать: дыхательные аппараты, инфузионные насосы для введения лекарств и питательных веществ пациентам, манипуляторы для перемещения неходячих больных и 30 трансформируемых коек. Все это и определяет новые возможности отделения.

Юрий Касьянов, главный врач Плещеевской ЦРБ: «Мы в конце 2018 года обучили весь персонал - и врачебный, и средний, и младший медицинский персонал - по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. На сегодняшний день дефицита в кадрах нет». Как нет дефицита и в вопросах поставки лекарств, в том числе и обезболивающих. Обсудить осталось лишь дальнейшее развитие паллиативной помощи в нашем регионе. Власти не исключают и создание хосписа, и внедрение подобных отделений на базе других медучреждений области. Решения будут приниматься после того, как можно будет подвести хотя бы предварительные итоги работы данного отделения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вложенные средства - чуть менее 2 млн рублей региональных средств и 8,5 млн рублей федеральных средств позволяют говорить о том, что пациенты получили совершенно другой уровень медицинского обслуживания и отношения. Сейчас мы видим, что те стандарты здравоохранения, которые мы пытаемся внедрять, они на шаг впереди того, что мы имели». Максимальный срок, в течение которого смогут находиться неизлечимые пациенты в больнице, - 30 дней. Заведующий отметил, что на полную мощность отделение вышло в первую неделю работы, и сейчас на эти 30 коек уже есть очередь.









Антон Киселёв

24 января 2019 года







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