Новости версия для печати Сегодня поздравления и подарки получают студенты и Татьяны 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Московского Государственного Университета. Дата эта получила название День студента, официально отмечать его начали в 2005 году.



А покровительницей студентов является Святая Татьяна – она жила в третьем веке в Риме и тайно исповедовала христианскую веру. В память о подвиге Святой мученицы сегодня в церквях Орла пройдут молебны. Именно с посещения храма начнут свой день студенты опорного вуза, после чего, вместо лекций, оправятся на спортивные состязания. Завершится праздничный день концертом.



Подготовили подарок для студентов и Татьян и в Орловском драматическом театре им. Тургенева: при покупке билетов в кассе театра второй билет – в подарок. Чтобы воспользоваться привилегией, необходимо предъявить паспорт или студенческий билет.





Мария Семак

25 января 2019 года







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