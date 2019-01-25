Новости версия для печати Сегодня в Орле открывается «Школа соцработников» Свой проект представит победительница конкурса «Молодые кадры Орловщины» - Юлия Моисеева.



Сегодня сформируют первую группу служащих социальной сферы, которые получат возможность повысить свою квалификацию. Лекции будут проходить еженедельно, в течение трех месяцев. В качестве педагогов выступят самые разные специалисты – юристы, психологи, сотрудники пенсионного фонда и других ведомств, так или иначе влияющих на качество социального обслуживания. Слушателям представят новые программы, инновационные методы, помогут освоить мобильные приложения и Интернет-ресурсы, позволяющие изменить работу соцработника к лучшему. Выпускники школы получат сертификат о повышении квалификации.





Мария Семак

25 января 2019 года







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