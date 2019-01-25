Новости версия для печати В этом году на Орловщине начнет действовать проект «Старшее поколение» Граждане предпенсионного возраст смогут пройти профессионального обучение. Средства на это выделят из федерального и областного бюджетов.



Список профессий определят, учитывая востребованность специальностей, а также предложения на рынке труда и анализ вакансий, предоставленных работодателями в службу занятости.



В этом году планируют обучить 295 человек, средний срок учебы составит 3 месяца.



Направление на профобразование смогут получить граждане за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Более подробную информацию можно узнать по телефонам (4862) 43-14-52; 54-05-92 и в центрах занятости населения по месту работы организации.





Мария Семак

24 января 2019 года







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