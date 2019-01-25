|
пятница
25.01.2019
0:45:11
|
|
В этом году на Орловщине начнет действовать проект «Старшее поколение»Граждане предпенсионного возраст смогут пройти профессионального обучение. Средства на это выделят из федерального и областного бюджетов.
Список профессий определят, учитывая востребованность специальностей, а также предложения на рынке труда и анализ вакансий, предоставленных работодателями в службу занятости.
В этом году планируют обучить 295 человек, средний срок учебы составит 3 месяца.
Направление на профобразование смогут получить граждане за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Более подробную информацию можно узнать по телефонам (4862) 43-14-52; 54-05-92 и в центрах занятости населения по месту работы организации.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта