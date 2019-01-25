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В Орловской области пройдут мероприятия, приуроченные к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Чествовать будут живущих сегодня. Почтут память навсегда ушедших - в их честь пройдут митинги и шествия, будет открыты памятные знаки и создана книга Памяти.

Ключевые мероприятия пройдут 15 февраля. Состоится шествие Орловского Бессмертного батальона. Организована работа по изготовлению табличек с именами погибших воинов-интернационалистов (в 2018 году изготовлено 125 табличек, на текущую дату дополнительно изготовлено еще 60).
Продолжится акция «Дом со звездой» и работа по открытию мемориальных досок воинам-интернационалистам - уроженцам Орловской области. Ветеранам боевых действий вручат памятные медали в муниципальных образованиях области. Пройдут траурные митинги. Также в Орле планируется установка баннера с фотографиями погибших воинов-интернационалистов на улице Ленина и создание Памятной книги об уроженцах Орловской области, погибших и умерших в Афганистане в 1979-1989 годах. В рамках акции «Обелиск» продолжится работа по благоустройству военных захоронений на территории Крестительского кладбища Орла. Также намечены тематические выставки, конкурсы и встречи воинов-интернационалистов с молодежью.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня в нашей области проживает около 2 тыс. ветеранов Афганской войны. Мы понимаем, что и этот этап истории заслуживает внимания. Все, кто сегодня живет, и все те, кого, к сожалению, с нами нет, они с честью и достоинством выполнили поставленную Родиной задачу. Наша задача сегодня – сохранить память об участниках этой войны, обратить внимание на их проблемы, создать условия для того, чтобы не только те, кто знал эту войну, но и наше молодое поколение гордились подвигом наших героев».
 





Татьяна Напольских
25 января 2019 года

 


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