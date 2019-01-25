Новости версия для печати Студенты многопрофильного колледжа ОГАУ принимают участие в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловского государственного аграрного университета. Они в очередной раз готовы доказать, что, на самом деле, являются «Молодыми профессионалами».



Студенты принимают участие в нескольких компетенциях, таких как эксплуатация сельскохозяйственных машин, кузовной ремонт и облицовка плиткой. А в этом году они решили попробовать свои силы еще и в ландшафтном дизайне. За окном морозы, а в учебном центре Орловского государственного аграрного университета – настоящее лето. Это соревнования по ландшафтному дизайну, которые проходят в рамках III регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Его участникам – студентам многопрофильного колледжа - за 15 часов предстояло превратить короб с песком в зеленый островок с водоемом, лавочкой и дорожками, вымощенными природным камнем и плиткой. Наталья Петрушина, директор многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО Орловский ГАУ: «Практическое задание состоит из нескольких модулей, это трельяж, мощение тротуарной плиткой, это бассейн, высаживание цветов. На каждый модуль отводится определенное количество времени, все определено регламентом чемпионата по этой компетенции». Эту площадку можно назвать премьерной. Соревнования по компетенции «Ландшафтный дизайн» на базе Орловского государственного аграрного университета проводятся впервые. Задания у всех пяти команд одинаковые, разработанные по стандартам WorldSkills. На их выполнение отводятся два дня. За скоростью и качеством работ наблюдают эксперты, они же выставляют баллы. Людмила Зубова, заместитель главного эксперта III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области: «Для оценки участников используются объективная оценка и субъективная. Объективная оценка насчитывает в себе сто баллов, субъективная от 0 до 3. 100 баллов это конечно очень высокий порог, и участники могут набрать такие балы на Национальном финале». Студенты многопрофильного колледжа каждый год принимают участие в региональном чемпионате. Соревнуются в разных компетенциях, среди которых эксплуатация сельскохозяйственных машин, кузовной ремонт и облицовка плиткой. Понаблюдать за чемпионатом, и, возможно, определиться с будущей профессией приглашают школьников. Так им помогают найти свое место в огромной карьерной паутине. На базе колледжа провели мастер-класс по квиллингу и флористике, на встрече с будущими студентами присутствовали и потенциальные работодатели. Евгения Моргунова, директор лаборатории ландшафтного дизайна: «Мы заинтересованы в том, чтобы присмотреть уже себе на будущее специалистов, которые в дальнейшем работали бы и поднимали бы уже наши компании». Помимо мастер-классов, в многопрофильном колледже провели несколько круглых столов, на которых обсудили интеграцию стандартов WorldSkills в образовательную программу, и поговорили о реализации дуального обучения - это когда теоретическая часть проходит в учебном заведении, а практическая – на производстве. Ну а сам региональный чемпионат завершится уже завтра. Победители получат шанс представлять Орловскую область на соревнованиях в Москве.









Татьяна Дьяконова

25 января 2019 года







На главную страницу





