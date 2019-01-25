Новости версия для печати В Орловском музыкальном колледже прошел Бал отличников Поводом к нему стал Татьянин день.



Поздравления студенты принимали в одном из старейших музыкальных училищ страны. В холле гостей встречал квартет преподавателей. А начались торжества со старинного студенческого гимна. Сегодня развитие среднего профессионального образования является приоритетом в нашей стране. Орловская область занимает здесь лидирующие позиции. В ближайшем будущем у нас появится большой кампус на 9 тысяч студентов, которые будут иметь возможность получать свыше 50 специальностей. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас есть кем гордиться. Около 40 тысяч всего студентов на территории области, но это те люди, которые должны получить поддержку с нашей стороны. И я надеюсь, что пройдя весь этот непростой путь, мы сможем в Орле открыть новый центр, где будут лучшие преподаватели, лучшая техника, лучшие образовательные стандарты для подготовки наших ребят. Это, безусловно, должно дать новый толчок по привлечению инвестиций - область нуждается в них, и мы будем в этом направлении работать». Тем, кто уже сегодня смог добиться отличных результатов в освоении будущей профессии, занимает активную жизненную позицию, были вручены благодарности губернатора и Облсовета. Это будущие специалисты практически для всех отраслей экономики, культуры, образования, медицины и спорта. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «На мой взгляд, сегодня для наших ребят все двери открыты. Пусть они поступают в высшие учебные заведения, пусть учатся, и самое важное - приносят экономике и социальной сфере пользу, и для себя в том числе».









Оксана Гранн

25 января 2019 года







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