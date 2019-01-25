Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Не только Татьян - с праздником! Сегодня – День студента.

- Они выполнили свой долг. 30-й годовщине вывода войск из Афганистана посвятят полторы сотни мероприятий в регионе.

- Дело мастера боится! Молодые профессионалы продолжают удивлять экспертов своими знаниями и умениями.

- Все рекорды посвящены тренеру. В Орле проходит турнир по боксу памяти Николая Плахова.



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Вести-Орёл

25 января 2019 года







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