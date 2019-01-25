Новости версия для печати В Орловской области проходит боксерский турнир памяти Николая Плахова Вместе с друзьями, учениками и коллегами тренера за поединками наблюдала и наша съемочная группа.



Александр Анпилогов, президент Орловской областной федерации бокса: «На протяжении сорока с лишним лет Николая Плахов был олицетворением бокса у нас в области: как спортсмен, тренер, руководитель детской школы. Человек был с характером, принципиальный, но всегда он был на стороне спорта, на стороне бокса, на стороне спортсменов». Жесткий, но справедливый - такими словами вспоминают одного из основоположников бокса в Орловской области Николая Плахова. Турнир его памяти проходит в Орле уже более двух десятков лет Знаковым мероприятием соревнования становятся не только для спортсменов, также для друзей и соратников Николая Плахова. Они вспоминают, что он был не просто тренером, но и наставником по жизни для своих подопечных. Иван Пахомов, друг Николая Плахова: «Как только тренировка закончена, с ним можно было решать все вопросы. Многие ребята к нему обращались за советом. Он никогда никому не отказал». Кроме местных спортсменов и боксеров из регионов России, памятный турнир посещают гости из ближнего зарубежья. В этом году участниками соревнований стали боксеры из Луганской Народной Республики. С их федерацией бокса у Орла сложились долгие партнерские отношения. Виктор Соколов, тренер сборной г. Луганска: «Я в качестве тренера сюда первый раз приехал, а наши спортсмены выступают на турнире уже в третий раз. В этом году в Орел приехало мало спортсменов, так как параллельно с этими соревнованиями проходят еще и наши, внутренние турниры. А так - у вас очень хорошо принимают гостей». Для орловских спортсменов турнир памяти Николая Плахова - это не только возможность завоевать награды в родных стенах, но и дополнительная проверка сил на старте нового спортивного сезона. Впереди у ребят долгий путь, который невозможен без знания истории развития бокса на родной земле.









Анастасия Дорохова

25 января 2019 года







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