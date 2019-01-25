Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 40 ДТП Из них пять ДТП с пострадавшим, в результате которых пять человек получили телесные повреждения.



24 января в 07:30 в районе 415 километр автодороги М-2 «Крым» водитель автомобиля «Рено SR», совершая маневр обгона в разрешенном месте, не справился с управлением и допустил столкновение со следующим во встречном направлении автомобилем «Скания р400» с полуприцепом Пеццаоли. В результате ДТП водитель «Рено SR» с телесными повреждениями госпитализирован в Кромскую ЦРБ.



24 января в 17:05 водитель автомобиля «Рено Меган» следовал по автодороге Северный подъезд к г.Орлу и совершил наезд на препятствие - световую опору. В 19:30 в больницу им. Боткина за медицинской помощью обратился пассажир «Рено Меган», после осмотра пострадавший был отпущен.



24 января в 23:45 на ул. Гагарина в Орле неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался по улице Гагарина в направлении 1-й Посадской и в районе д.31 по улице Гагарина допустил столкновение с автомобилем «Хендай Гетц», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель «Хендай» получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой помощи доставлен в больницу им. Семашко, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

25 января 2019 года







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