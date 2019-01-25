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Итак, она звалась Татьяна...

Сегодня православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану Римскую, которую казнили, узнав, что она приняла христианство. Ей молятся о счастье в жизни, терпении и успехах в учебе. А много лет назад 25 января императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета.

И вот уже ни один десяток лет те, кто от сессии до сессии живет весело, этот день считают своим - Днем студента. Наша съемочная группа пообщалась и со студентами, и отдельно - с Татьянами и узнала, как они провели праздничный день.

Христианское придание гласит: молодая девушка Татиана из Рима, ради верности Богу, пожертвовала своей жизнью. Во время гонений ее жестоко истязали, а потом приговорили к смерти. Однако своим бесстрашием и великодушием во время испытаний она смогла заронить частичку совести в сердца окружающих людей.
Олег Анохин, иерей храма Смоленской иконы Божией матери г. Орла: «Ее мучители, истязателя, видя ее страдания, многие из них оставили свою стезю палачей и приспешников зла, и вместе с ней приняли также мученическую смерть. А отец Татианы, который также был тайным христианином, видя все это, тоже открыто исповедовал свою веру». 
А вот те, кто сильным характером и яркой внешностью обязаны имени своему, день ангела встречают с отличным настроением. Им и настоящие январские морозы не страшны. Для Татьяны Александровны Жерновой каждый день - новая история. Уже больше 30 лет она помогает малышам появиться на свет.
Татьяна Жерновая, акушер-гинеколог орловского родильного дома: «Нельзя проработать всю жизнь и чтобы при этом были только простые случаи. Бывают и сложные случаи, и трагические, и в эти моменты переживаешь, переоцениваешь ситуацию, но такого чтобы отказаться от профессии - не было».
День ангела врач Жерновая проводит на работе. Коллеги утверждают - решительность и эмоциональность - главные качества этой женщины. За что ценят и уважают.

Там же, в роддоме, мы познакомились с новорожденной. До дня всех Татьян она не дотерпела - родилась накануне. Однако мама крошки уверена: ее дочка - с характером. А потому, возможно, будет носить гордое имя.

Обладательницы этого прекрасного имени работают и в нашей телерадиокомпании. Рабочий день Татьяны Мартыновой расписан по минутам. Руководящая должность и преподавание в вузе - обязывают. Поздравления от студентов-выпускников для женщины с «внутренним стержнем» самые теплые.
Татьяна Мартынова, заместитель директора ГТРК «Орёл»: «Очень приятно всегда, когда тебя называют «мастер», это высшее признание тех, кто состоялся в профессии, может быть, и в чем-то благодаря мне». 
Татьяну Сергеевну назвали в честь прабабушки. «Устроительница», «повелительница» - так имя переводится с греческого. Его обладательницы умны, уравновешены и принципиальны.
Татьяна Мартынова, заместитель директора ГТРК «Орёл»: «Я не знаю Татьян, которым просто подфартило, все было «подано на блюде». Все Татьяны - упертые, достигали всего своим путем. И мы очень верные, мы никогда не предадим. Я считаю, что у всех Татьян, и уж точно у десяти Татьян нашей телерадиокомпании, есть свой собственный стержень. Это люди, на которых можно положиться в любой ситуации».
А те, кто от сессии до сессии живут весело, День студента проведут шумно и празднично. Они - главные люди на Балу отличников. Лучшие студенты орловских вузов получили к празднику и подарки: почетные грамоты и благодарности от первых лиц области.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы высоко ценим нашу творческую, образованную и интеллектуальную молодежь, считаем её основным преимуществом региона. И дальше будем поддерживать все смелые идеи, добрые начинания молодежи и создавать условия для развития талантов и творческих способностей, помогать найти место в жизни, найти хорошую работу по специальности».
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем всем тем, кто носит гордое имя - Татьяна, по жизни идти с высоко поднятой головой и всегда с отличным настроением.


Юлия Опанасюк
25 января 2019 года

 


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