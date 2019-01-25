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пятница
25.01.2019
17:24:14
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Сегодня - последний конкурсный день регионального чемпионата «Молодые профессионалы»103 студента и 325 школьников в течение трех дней демонстрируют теоретические и практические знания. А национальные эксперты из 17 регионов России оценивают их умения и навыки. Закрытие и подведение итогов состоится в субботу, 26 января.
А сегодня, впервые в рамках чемпионата, прошли соревнования «Навыки мудрых» 50 +. 15 профессионалов делились своим опытом в компетенциях «Преподаватель младших классов», «Специалист дошкольного воспитания» и «Медико-социальный уход». Соревнования проходят и оцениваются также по стандартам WorldSkills.
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