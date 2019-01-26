Новости версия для печати Приставы предложили орловцам оценить работу ведомства по противодействию коррупции в регионе за минувший год На сайте регионального управления проводят «онлайн-опрос».



Зайдя в раздел «Обращения. Опросы граждан», нужно выбрать один из предложенных вариантов ответа. А также, в управлении напоминают: о противоправных действиях судебных приставов, о нарушении прав взыскателей и должников или о проблемах, связанных с работой территориальных отделов управления можно обращаться в круглосуточном режиме на телефон доверия 8(4862) 72-52-83.





Мария Семак

26 января 2019 года







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