Орловцы смогут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2019 году

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суббота
26.01.2019
13:07:58
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Орловцы смогут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2019 годуРейтинговое голосование по выбору общественных территорий состоится 16 февраля с 8.00 до 20.00.
Как сообщает сайт городской администрации, три объекта, которые наберут большее количество голосов, благоустроят в первоочередном порядке за счет средств федерального бюджета. В голосовании имеют право принять участие граждане, достигшие 14 лет. При себе необходимо иметь паспорт.
Проголосовать можно в Детско-юношеской спортивной школе «Атлант» (ул. Грузовая, 1б), в Орловском городском центре культуры (ул. Комсомольская, 261а), в Культурно-досуговом центре «Металлург» (ул. Металлургов, 17), во Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31).
На выбор гражданам представят перечень из девяти объектов. Он был сформирован и утвержден на заседании
Общественной комиссии. Так, для благоустройства в 2019 году предлагаются следующие общественные территории:
- бульвар Победы (3-я очередь),
- парк «Ботаника» (3-я очередь),
- ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (2-я очередь),
- площадь Комсомольская,
- сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии (с сухим фонтаном),
- сквер Гуртьева,
- площадь Содружества,
- Городской парк культуры и отдыха,
- Детский парк.
Свои предложения, замечания, комментарии горожане также могут направить на электронный адрес управления градостроительства и землепользования администрации города Орла: arh_orel@mail.ru с пометкой «Формирование современной городской среды».
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