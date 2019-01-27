Новости версия для печати К проблеме трудоустройства инвалидов присоединилась государственная инспекция труда в Орловской области Между ведомством и бюро медицинско-социальной экспертизой было подписано соответствующее соглашение.



Основная задача сотрудничества – обеспечить инвалидам доступ к порталу «Работа в России» и к Общероссийской социальной сети деловых контактов, размещенных в Интернете. Этот ресурс дает возможность не только найти работу, но и позволяет кандидатам общаться между собой, обсуждать перспективы трудоустройства, достоинства и недостатки вакансий, ознакомиться с отзывами о работодателе.





Мария Семак

27 января 2019 года







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