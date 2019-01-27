Новости версия для печати Больше 30 тысяч орловцев нуждаются в технических средствах реабилитации Если возникла необходимость в инвалидных колясках, слуховых аппаратах, протезах и других изделиях, получить их можно в региональном отделении соцстраха.



Для того чтобы подать заявление на получение средств реабилитации, можно воспользоваться Личным кабинетом на сайте Фонда, услугами многофункционального центра или прийти в отделение соцстраха. Главное, предоставить необходимый пакет документов.

Никита Майоров, руководитель пресс-службы Орловского регионального отделения ФСС РФ: «Напоминаем, что обеспечение происходит на основании действующих индивидуальных программ реабилитации, которые выдаются в бюро МСЭ. При наличии индивидуальной программы реабилитации, если гражданин хочет получить то или иное средство реабилитации, которое прописано в документе, ему необходимо с заявлением, паспортом, СНИЛСом, программой реабилитации и справкой об инвалидности обратиться в региональное отделение Фонда».





Мария Семак

27 января 2019 года







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