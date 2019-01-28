Новости версия для печати Безопасность - в приоритете Сегодня в Орловской области начинается межведомственная профилактическая акция. В течение двух месяцев в области будут проходить мероприятия, цель которых максимально снизить количество чрезвычайных ситуаций.



Встречи с населением, лекции, рейды, распространение листовок, проведение дней пожарной безопасности. К акции привлечены сотрудники МЧС, полиции, газовики, социальные работники, коммунальщики, представители других заинтересованных организаций и ведомств. Особое внимание уделят одиноким и пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям. Если помещение признают пожароопасным, будут приняты меры по оказанию адресной помощи для обеспечения безопасности, вплоть до финансирования установки автономных пожарных извещателей, ремонта электропроводки, печного отопления в местах проживания многодетных семей. Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области: «На территории нашего региона во многих районах была проведена работа по установке пожарных извещателей в таких семьях. Пожарный извещатель помогает в первые секунды, в первые минуты обнаружить возгорание, потому что зачастую люди гибнут из-за того, что пожары происходят ночью, и не вовремя обнаруживается возгорание, то есть не чувствуется дым».





Мария Семак

28 января 2019 года







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