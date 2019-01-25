Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Мусорная реформа и бюджетные споры. Январская сессия Облсовета оказалась не по-зимнему жаркой.



- К святой покровительнице - за защитой и помощью в знаниях. Сегодня день студентов и Татьянин день.



- Будущее - в руках мастеров. Молодые профессионалы завершают Чемпионат.



- Чтобы помнили. Сегодня горожане получили «фронтовые треугольники».





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Вести-Орёл

25 января 2019 года







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