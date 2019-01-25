Новости версия для печати Андрей Клычков поручил взять под жесткий контроль деятельность регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Напомним, реформа по обращению с ТКО стартовала с 1 января 2019 года. Ее цель - снижение экологической нагрузки на окружающую среду, а также создание условий для максимального возвращения отходов как материальных ресурсов на вторичную переработку.



За весь процесс вывоза, сортировки, утилизации и захоронения твёрдых коммунальных отходов, а также за выполнение законодательства в экологической сфере теперь отвечает региональный оператор. В Орловской области по результатам конкурсного отбора статус регионального оператора на 10 лет получило ООО «УК «Зеленая роща».



В Орловской области построены и введены в эксплуатацию четыре сортировочных комплекса (еще один будет введен в ближайшее время). До конца года будут введены в эксплуатацию два мусорных полигона. Кроме того, разработана нормативная правовая база для запуска новой системы обращения с отходами.



Региональным оператором проведена соответствующая работа по запуску новой системы. Сегодня региональным оператором ведется работа по сбору данных с управляющими компаниями. Установлен тариф на услуги по утилизации отходов.



Новое законодательство предписывает в обязательном порядке направлять отходы на сортировочные комплексы.



В настоящее время Правительством РФ ведется работа по установлению ставки НДС для региональных операторов до ставки 0%, что позволит снизить тарифы.



С января 2019 года услуга по обращению с отходами как коммунальная услуга появляется впервые. Теперь она не входит в общедомовые расходы и взимается отдельно, что позволяет сделать эту отрасль более прозрачной, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

25 января 2019 года







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