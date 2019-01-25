Новости версия для печати К 100-летию Даниила Гранина В этом году в России празднуют 100-летний юбилей писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны - Даниила Гранина. Не остался в стороне и Орел.



В универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки открылась книжная выставка: «И жизнь, и сердце, отданные людям». На ней представлены произведения писателя, статьи о жизни и творчестве, материалы, содержащие анализ отдельных сочинений автора.

Нина Горлина, главный библиотекарь Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина: «Даниил Александрович Гранин – один из тех писателей, который сам прошёл через войну, дошёл до Берлина в качестве командира танковой роты. Он начал печататься еще в 1937 году, но началом своей профессиональной литературной деятельности Гранин считает публикацию в журнале «Звезда» в 1949 году рассказа «Вариант второй».





Татьяна Тимохина

25 января 2019 года







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