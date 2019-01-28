Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП Среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили травмы, пострадали 4 несовершеннолетних.



26 января года примерно в 07:40 водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, двигался по автодороге Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое и на 17 км не учел скорость движения, погодные условия, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Опель Вектра», в результате чего допустил с ним столкновение. При ДТП водитель автомобиля «Опель» получил телесные повреждения, каретой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.



26 января в 14:25 водитель 2000 г.р., не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», следовал по автодороге Дмитровск-Работьково и на 95 км не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и 4 несовершеннолетних пассажира (трое парней 2003 г.р., один 2005 г.р.)



26 января в 14:27 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 11183», следовал по автодороге Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы и на 39 км не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП женщина-пассажир получила телесные повреждения, не госпитализирована.



27 января в 12:35 водитель, управляя транспортным средством «Даф», следовал по автодороге Орел-Тамбов и в районе 109 км допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «ВАЗ 21074». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

28 января 2019 года







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