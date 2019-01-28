Новости версия для печати Коллегия облсуда по уголовным делам оставила без изменений приговор коллег первой инстанции в отношении орловца, напавшего на полицейского Виктора Плахова впервые признали виновным ещё в июле 2016 года. Советский районный суд приговорил молодого человека к лишению свободы сроком на 3 года 10 месяцев в колонии строго режима.



В мае прошлого года, после обращения защиты, дело начал рассматривать президиум облсуда. Плахова освободили из-под стражи, а дело направили на новое рассмотрение. В ноябре 2018 года Советский районный суд вновь признал орловца виновным, только на этот раз областной суд отменять решение коллег первой инстанции не стал.



Злополучная для Плахова потасовка произошла ещё в апреле 2015-го. Тем вечером Виктор отдыхал с друзьями в одном из увеселительных заведений. Администрация попросила компанию удалиться из-за конфликта с другими посетителями, а уже на улице молодых людей встретили полицейские. Плахова доставили в отделение полиции, там конфликт и дошел до своей кульминации. Вот только показания свидетеля драки и показания подсудимого расходятся.



Спорных моментов в деле Плахова было выявлено немало, как на стадии следствия, так и в ходе судебных разбирательств. Во-первых, как отмечает защита, следственный эксперимент не проводился, во-вторых, в деле отсутствуют записи с камер видеонаблюдения, установленных в отделе полиции, которые могли бы внести ясность в события того вечера. Потому установить истину возможно, лишь основываясь на показаниях свидетелей. Только вот они сильно расходятся, что подтверждают протоколы заседаний и аудиозаписей.

Роман Алексашин, адвокат В.Плахова: «Суд первой инстанции, в нарушение требований статьи 307 УПК, не проанализировал, не исследовал показания потерпевшего Одерова, которые значительно разнятся в части того, кто держал Плахова за руки - Ветошных и Быковски, или Мамаев и Быковски, сопоставив их с другими доказательствами по делу. Не указал, какие показания и в связи с чем суд принимает и считает правильными, а какие подвергает критической оценке. Вместе с тем других бесспорных доказательств, свидетельствующих о виновности Плахова, в деле нет. Другие свидетели, причём это свидетели обвинения, дают совершенно другие показания». Суд первой инстанции признал Плахова виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на 3 года 10 месяцев. В мае 2018-го областной суд, рассмотрев кассационную жалобу, освободил Виктора из-под стражи прямо в зале заседаний. Дело было передано прокуратуре на пересмотр. А уже осенью Советский районный суд вновь признал орловца виновным. Защита попыталась обжаловать это решение в высшей судебной инстанции области. Сам Виктор вины своей не признаёт.

Виктор Плахов, осужденный: «Прошу суд апелляционной инстанции дать правовую оценку по всем апелляционным жалобам. Данного преступления я не совершал». Игорь Пауков, судья Орловского областного суда: «Судебная коллегия определила приговор Советского районного суда города Орла от 16.11.2018 в отношении Плахова Виктора Викторовича оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденного Плахова и его защитника адвоката Алексашина без удовлетворения». Родственники Виктора Плахова с этим решением не согласны и уже рассказали о своих намерениях обратиться в высшую судебную инстанцию.









Антон Киселёв

28 января 2019 года







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