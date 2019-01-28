Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
28.01.2019
19:35:12
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Коллегия облсуда по уголовным делам оставила без изменений приговор коллег первой инстанции в отношении орловца, напавшего на полицейского

Виктора Плахова впервые признали виновным ещё в июле 2016 года. Советский районный суд приговорил молодого человека к лишению свободы сроком на 3 года 10 месяцев в колонии строго режима.

В мае прошлого года, после обращения защиты, дело начал рассматривать президиум облсуда. Плахова освободили из-под стражи, а дело направили на новое рассмотрение. В ноябре 2018 года Советский районный суд вновь признал орловца виновным, только на этот раз областной суд отменять решение коллег первой инстанции не стал.

Злополучная для Плахова потасовка произошла ещё в апреле 2015-го. Тем вечером Виктор отдыхал с друзьями в одном из увеселительных заведений. Администрация попросила компанию удалиться из-за конфликта с другими посетителями, а уже на улице молодых людей встретили полицейские. Плахова доставили в отделение полиции, там конфликт и дошел до своей кульминации. Вот только показания свидетеля драки и показания подсудимого расходятся.

Спорных моментов в деле Плахова было выявлено немало, как на стадии следствия, так и в ходе судебных разбирательств. Во-первых, как отмечает защита, следственный эксперимент не проводился, во-вторых, в деле отсутствуют записи с камер видеонаблюдения, установленных в отделе полиции, которые могли бы внести ясность в события того вечера. Потому установить истину возможно, лишь основываясь на показаниях свидетелей. Только вот они сильно расходятся, что подтверждают протоколы заседаний и аудиозаписей.
Роман Алексашин, адвокат В.Плахова: «Суд первой инстанции, в нарушение требований статьи 307 УПК, не проанализировал, не исследовал показания потерпевшего Одерова, которые значительно разнятся в части того, кто держал Плахова за руки - Ветошных и Быковски, или Мамаев и Быковски, сопоставив их с другими доказательствами по делу. Не указал, какие показания и в связи с чем суд принимает и считает правильными, а какие подвергает критической оценке. Вместе с тем других бесспорных доказательств, свидетельствующих о виновности Плахова, в деле нет. Другие свидетели, причём это свидетели обвинения, дают совершенно другие показания».
Суд первой инстанции признал Плахова виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на 3 года 10 месяцев. В мае 2018-го областной суд, рассмотрев кассационную жалобу, освободил Виктора из-под стражи прямо в зале заседаний. Дело было передано прокуратуре на пересмотр. А уже осенью Советский районный суд вновь признал орловца виновным. Защита попыталась обжаловать это решение в высшей судебной инстанции области. Сам Виктор вины своей не признаёт.
Виктор Плахов, осужденный: «Прошу суд апелляционной инстанции дать правовую оценку по всем апелляционным жалобам. Данного преступления я не совершал».
Игорь Пауков, судья Орловского областного суда: «Судебная коллегия определила приговор Советского районного суда города Орла от 16.11.2018 в отношении Плахова Виктора Викторовича оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденного Плахова и его защитника адвоката Алексашина без удовлетворения».
Родственники Виктора Плахова с этим решением не согласны и уже рассказали о своих намерениях обратиться в высшую судебную инстанцию.




Антон Киселёв
28 января 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта