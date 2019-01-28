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Пожар гостиничного типа

Воскресным утром в Железнодорожном районе Орла горел хостел. И хотя многих постояльцев возгорание застало в постелях, все они успели вовремя покинуть задымленные помещения.

Когда ранним утром в МЧС сообщили о пожаре в знаменитом доме по адресу площадь Мира, 5, туда выслали сразу несколько пожарных расчетов. И не только потому, что дом является символом освобождения города от фашистов. Повышенной оперативности от огнеборцев требовало и само место возгорания: пожар охватил одно из помещений хостела. А между тем, постройка 1936 года в пожарном отношении оказалась непростым объектом.

Жильцы дома на пожарную тревогу среагировали правильно и организованно. Как оказалось, это случилось не в первый раз. Предыдущий пожар случился в 2006 году.

Как сообщили в МЧС, благодаря правильной организации тушения пресечь распространение пожара удалось почти сразу же.
Александр Маслов, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «В ходе разведки было установлено, что в одном из помещений на пятом этаже происходит открытое возгорание. Люди были эвакуированы, пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в тех размерах, которые он принял на момент прибытия первых пожарных подразделений».
В том, что действия пожарных оказались успешными, жильцы дома видят и свою заслугу. Незадолго до ЧП жители вступили с руководством хостела в активное противоборство, требуя исключить гостевую парковку во дворе дома, отмечая, что в случае ЧП ни пожарная, ни скорая помощь не смогут подъехать.

Ущерб, нанесенный зданию и имуществу, еще предстоит подсчитать. Ситуация усугубилась и тем, что в результате пожара была повреждена система отопления, в итоге водой были залиты все этажи. Впрочем, по словам жителей дома, весь пострадавший подъезд, помимо хостела, занят офисными помещениями, а, значит, выяснять отношения между собой придется не жильцам, а хозяйствующим субъектам.




Иван Суверин
28 января 2019 года

 


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