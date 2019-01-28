Новости версия для печати В регионе зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ и гриппом Но как сегодня отметили на еженедельном совещание у губернатора в областной администрации, все в пределах нормы. Эпидемиологический порог не превышен.



Пока этому в заслугу ставят вакцинацию. Осенью было привито 47% взрослого населения, из них больше 60 тысяч детей. В данное время две орловские школы, отправили учеников на внеплановые каникулы, они полностью закрыты на карантин. В связи с чем, отметили на планерке, необходимо усилить утренние фильтры и ежедневно проводить мониторинг заболеваемости.

Александр Румянцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области: «При лабораторном обследовании больных с клиникой респираторной инфекции на 3-4 календарной недели возросла доля вирусов гриппа. В положительных находках в основном вирусы гриппа А. Кроме того, с 3-й календарной недели наблюдается тенденция роста заболеваемости среди всех возрастных групп населения. Наиболее выраженная - среди детей 7-14 лет и взрослого населения».





Анна Вайсергисер

28 января 2019 года







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