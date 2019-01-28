Новости версия для печати В Орле открылась «Школа социального работника» Её ученики - это те, кто каждый день помогает пожилым людям словом и делом. И они уже сели за парты.



Проект разработала финалист конкурса «Молодые кадры Орловщины» Юлия Моисеева. Он называется "Школа социального работника" и призван помочь старшему поколению. Сегодня в сфере соцобслуживания населения региона трудится около 4,5 тысяч человек. Более тысячи из них - это социальные работники. Для них Юлия Моисеева составила специальную обучающую программу.

Юлия Моисеева, автор проекта, финалист регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»: «Занятия будут проходить как в очной форме, так и в дистанционной. Очная форма работает на базе центра самообслуживания и на площадке, предоставленной департаментом социальной защиты, опеки и попечительства. Дистанционная форма - при помощи вебинаров - разработана для отдаленных районов, чтобы сотрудники не отрывались от производства». Первый цикл обучения пройдут социальные работники Орла и Орловского района. В работе будут принимать участие как государственные структуры, так и некоммерческие организации. В перечне тренингов - психолого-педагогическая и юридическая подготовка соцработников, знакомство с информационными технологиями.





Всеволод Трифонов

28 января 2019 года







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