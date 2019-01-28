Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Подняли по тревоге. Пожар в доме №5 на площади Мира обернулся коммунальным ЧП.



- Мы помним! В Орле раздали больше тысячи писем-треугольников в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.



- История с кулаками. Коллегия областного суда вернула орловца, напавшего на полицейского, в колонию строгого режима.



- Осторожно: грипп! Число заболевших растёт.



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Вести-Орёл

28 января 2019 года







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