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понедельник
28.01.2019
19:35:16
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Подняли по тревоге. Пожар в доме №5 на площади Мира обернулся коммунальным ЧП.
- Мы помним! В Орле раздали больше тысячи писем-треугольников в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.
- История с кулаками. Коллегия областного суда вернула орловца, напавшего на полицейского, в колонию строгого режима.
- Осторожно: грипп! Число заболевших растёт.
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