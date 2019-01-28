Новости версия для печати Юный орловский горнолыжник оказался в числе лучших Кубка «КАНТа» Межрегиональный турнир состоялся на минувшей неделе в Москве.



В нем приняли участие более 300 горнолыжников. В дисциплине «слалом-гигант» десятилетний Матвей Землянов по результатам двух попыток занял четвертое место. От победной бронзы нашего спортсмена отделили три десятых секунды. Отметим, что всего в возрастной категории, где выступал Матвей Землянов, за медали боролись 80 горнолыжников.





Анастасия Дорохова

28 января 2019 года







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