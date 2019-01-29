Новости версия для печати Больше 2 млн. рублей планируют в этом году потратить на организацию обедов для малоимущих орловцев Об этом сообщают в мэрии Орла. Тендер по выбору подрядчика, который возьмет на себя приготовление и раздачу обедов, уже объявлен.



Сегодня последний день приема заявок на конкурс, итог его подведут уже 1 февраля. Согласно документации, подрядчик должен будет обеспечить обед из нескольких блюд – первое, второе, салат и выпечка. Планируется, что бесплатное питание в течение года получат 119 жителей Орла.





Мария Семак

29 января 2019 года







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