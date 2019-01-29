Новости версия для печати В банке вакансий управления труда и занятости Орловской области зарегистрировано больше 5 тысяч вакансий Самое большое количество заявок поступило от работодателей из Орла, вторую строчку в этом рейтинге занимает Мценский район, замыкает тройку – Ливенский район.



Наиболее востребованы на рынке труда сейчас водители, медсестры и фельдшера, преподаватели, продавцы – на сайте Управления труда и занятости представлен полный список вакансий. Чтобы изучить его, достаточно зарегистрироваться.





Мария Семак

29 января 2019 года







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