Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует целая серия турниров по стрельбе из лука Около 1000 спортсменов будут состязаться за награды сразу семи соревнований. Это и национальные турниры, и Кубок России, и международные соревнования. Награды будут разыгрывать до середины февраля.



Подобного рода стрелковый марафон для Орла традиционен. Однако в этом году впервые в него включены национальные турниры по 3Д-стрельбе. Ее особенностью является то, что спортсмены должны поразить мишени, которые изображают животных.



Торжественное открытие соревнований состоится 31 января в 14:30. Сразу после церемонии болельщики смогут понаблюдать за стартовыми кругами соревнований по 3Д-стрельбе.





Анастасия Дорохова

29 января 2019 года







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