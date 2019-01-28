Новости версия для печати

Юные физики и биологи Орловской области продемонстрировали знания в региональном этапе Всероссийской олимпиады

На торжественном открытии олимпиады краткие слова приветствия и пожелание удачи настраивают ребят на преодоление первого этапа - теоретического. Для многих стены Аграрного университета уже как родные - в олимпиадах по разным предметам они участвуют не первый год.

Пять часов отводилось на вопросы, подготовленные как в рамках школьной программы, так и для проверки более глубоких знаний предмета. Второй этап - практический. Здесь необходимо не только знания, но и творческий подход. Для учеников 7-х и 8-х классов задания были скорее из разряда занимательной физики. А самые сложные варианты были предложены, конечно, будущим выпускникам.

Не только физики демонстрировали свои навыки в стенах аграрного университета. Будущие биологи и врачи проверяли себя на прочность в «живой науке» на региональном этапе олимпиады по биологии.

Ольга Пискунова, председатель жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии: «Это очень важное мероприятие для школьников, оно дает возможность попробовать свои силы, оценить свои знания, и, кроме того, получить бонусы при поступлении в высшие вузы».

Региональный этап Всероссийской олимпиады по физике и биологии завершены. По мнению жюри, все ребята продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний. В число победителей вошли лучшие из лучших. Именно им предстоит отстаивать честь области уже на всероссийском этапе.