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Юные физики и биологи Орловской области продемонстрировали знания в региональном этапе Всероссийской олимпиады

Результаты будут известны после 6 февраля.

На торжественном открытии олимпиады краткие слова приветствия и пожелание удачи настраивают ребят на преодоление первого этапа - теоретического. Для многих стены Аграрного университета уже как родные - в олимпиадах по разным предметам они участвуют не первый год. 
 
Пять часов отводилось на вопросы, подготовленные как в рамках школьной программы, так и для проверки более глубоких знаний предмета. Второй этап - практический. Здесь необходимо не только знания, но и творческий подход. Для учеников 7-х и 8-х классов задания были скорее из разряда занимательной физики. А самые сложные варианты были предложены, конечно, будущим выпускникам. 
 
Не только физики демонстрировали свои навыки в стенах аграрного университета. Будущие биологи и врачи проверяли себя на прочность в «живой науке» на региональном этапе олимпиады по биологии. 
Ольга Пискунова, председатель жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии: «Это очень важное мероприятие для школьников, оно дает возможность попробовать свои силы, оценить свои знания, и, кроме того, получить бонусы при поступлении в высшие вузы». 
Региональный этап Всероссийской олимпиады по физике и биологии завершены. По мнению жюри, все ребята продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний. В число победителей вошли лучшие из лучших. Именно им предстоит отстаивать честь области уже на всероссийском этапе.



Всеволод Трифонов
28 января 2019 года

 


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