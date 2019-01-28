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понедельник
28.01.2019
19:35:09
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Пора готовиться к «большой воде»В Орловской области при наихудшем развитии сценария таяния снегов, под водой скроются 20 низководных мостов, подтопленными могут оказаться объекты инфраструктуры, больше 23 тысяч жителей региона попадают в зону возможного затопления. Точных прогнозов того, как поведут себя водоёмы региона в этот период, пока нет. Росгидромет будет готов оценить ситуацию к началу весны.
Пока метеорологи только констатируют большое количество осадков. В декабре они превысили климатическую норму в 1,5-2 раза, следовательно, и воды в снежном покрове тоже в 2 раза больше нормы. Чтобы минимизировать потенциальные угрозы и ущерб от паводка, регион уже начал готовиться к опасному периоду: группировка сил и средств областной подсистемы ликвидации ЧС составит почти 5000 человек и больше 1000 единиц различной техники - от плавсредств до летательных беспилотников. Также 7 и 14 февраля в регионе пройдут штабные тренировки, где и будет дана оценка готовности муниципальных образований к экстренным ситуациям при половодье.
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