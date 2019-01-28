Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Готовимся к большой воде? В зону подтопления может попасть 23 тысячи человек.

- Воланчик против близорукости. Врачи и тренеры объединились в борьбе за здоровье детей.

- Грипп наступает. Две школы Орла закрыты на карантин.

- Интеллектуальные «сражения». В Орле прошли предметные олимпиады.





Вести-Орёл

28 января 2019 года







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