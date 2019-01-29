Новости версия для печати В Орле стартовал проект «Бадминтон против близорукости» Первые занятия уже начались.



Ученые подсчитали, что близорукостью сегодня страдает четверть населения Земли. Пять процентов детей приходят в школу уже в очках. К 1-му1 классу эта цифра вырастает до 50-60%. Любители бадминтона утверждают, что слежение за воланчиком поможет справиться с болезнью. Доказать это призван проект «Бадминтон против близорукости», который стартовал в Орле в этом году. Партнером региональной федерации этого вида спорта стала детская поликлиника №2.

Надежда Кондратьева, главный врач БУЗ ОО "Детская поликлиника №2": «Воланчик меняет траекторию движения, и глазу приходится постоянно фокусироваться. Таким образом глаз перестает растягиваться в передне-заднем направлении, тормозится прогрессирование имеющейся близорукости, или мы вообще тем самым препятствуем ее появлению у наших школьников». Тренировки начались в начале января, однако есть и те дети, которые присоединились к занятиям совсем недавно. Для юного Кирилла Юдкина эта тренировка по бадминтону стала дебютной. Занимаясь футболом, он понимает, что ему необходимо и развитие других качеств.

Кирилл Юдкин, участник проекта: «Я пришел сюда, чтобы вылечить глаза. Бадминтон мне нравится тем, что он развивает и выносливость, и он мне поможет вылечить зрение. У меня будет выносливость и в других видах спорта, и в жизни». Средний вес волана - 5 граммов, максимально зафиксированная скорость полета снаряда, отмеченная в Книге Рекордов Гиннеса, 493 км/ч. Цель игры - уследить за воланом и «приземлить» его на сторону соперника. Однако для детей этот вид спорта несет еще много положительных моментов.

Вероника Сорокина, главный тренер сборной Орловской области по бадминтону: «Бадминтон нужен детям, потому что это вид спорта, который гармонично развивает наше тело. Развивает такие качества как силу, скорость, выносливость. Динамичный вид спорта, интересный». Впереди у ребят множество увлекательных тренировок. Первая проверка зрения их ждет в середине февраля, а ближе к лету организаторы проекта объявят его первые окончательные результаты.









Анастасия Дорохова

29 января 2019 года







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