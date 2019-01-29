Новости версия для печати МЧС: номер 112 существует только для экстренных ситуаций В Орловской области Единая служба обработки экстренных вызовов действует в опытном режиме чуть больше года. Но туда звонят не только, когда нужна помощь.



Специалисты центра говорят, что приходится быть и психологом, и «справочной службой», и воспитателем для детей-шутников. Хотя «шутят» не только дети, но и взрослые. За минувший год было 23 ложных вызова. А между тем, они отвлекают часть сил и внимания от оказания, действительно, необходимой помощи. С какими звонками обращаются жители нашего региона на единый телефон спасения, расскажет наш корреспондент.



Идея объединить все службы экстренного вызова одной диспетчерской системой революционной не являлась. Возможность переадресации звонков, поступающих на телефон спасения 01, впервые появилась в начале двухтысячных. Приведение службы в современный вид потребовало затрат - материальных и организационных. Теперь, уверенно говорят в МЧС, система работает как надо. Вот только орловцы пока не до конца поняли, по какому поводу стоит набирать 112. Евгений Тугбаев, начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области:«В 2018 году на единый телефон службы спасения 112 поступило более 400 тысяч сообщений от граждан. К сожалению, две трети этих сообщений - порядка 250 тысяч - не относились к категории реагирования экстренных оперативных служб». Характер звонков, не входящих в компетенцию экстренных служб, самый различный.

Светлана Иванова, главный специалист центра обработки вызовов 112 ГУ МЧС России по Орловской области: «Это может быть и детская шалость, звонят и люди с нестабильной психикой. Бывает очень много звонков, которые связаны со справочной деятельностью». Среди тех, кто звонит на 112 не по делу, есть и свои завсегдатаи.

Светлана Иванова, главный специалист центра обработки вызовов 112 ГУ МЧС России по Орловской области: «У нас есть постоянные клиенты, которые сообщают информацию сомнительного характера, иногда люди якобы с экстрасенсорными способностями предлагают свои услуги. Поступают и сообщения о готовящихся терактах, которые не имеют под собой почвы. Очень много звонков от пьяных людей». Впрочем, шутников заранее предупреждают: за ложный звонок может последовать административная и даже уголовная ответственность. Когда вызов экстренного характера не носит, но направлен на предотвращение ЧП, его охотно примут.



В МЧС напоминают: экстренные номера, привычные для пользователей проводных телефонов, пока никто не отменял. К ним относятся: 01 - пожарная охрана; 02 -0 служба полиции; 03 - скорая медицинская помощь; 04 - газовая служба; 05 - антитеррор.



Чтобы не перегружать линию экстренного вызова, неплохо знать номера служб коммунального блока. По вопросам функционирования объектов ЖКХ, расчистки придомовых территорий или дорог, либо других ситуаций

Евгений Тугбаев, начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области: «По вопросам функционирования объектов ЖКХ, расчистки придомовых территорий или дорог, либо других подобных ситуаций необходимо обращаться на телефоны Единой дежурной диспетчерской службы соответствующих муниципальных образований либо в управляющие компании». Диспетчеры говорят: для получения качественной экстренной помощи в срок на номер 112 кроме своих личных данных нужно сообщить точный адрес и характер ЧП, тогда диспетчер на том конце провода сможет принять оптимальное решение.













Иван Суверин

29 января 2019 года







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