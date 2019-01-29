Жильцы дома по улице Нормандия-Неман в Орле, где накануне обрушилась часть стены, покинули свои квартиры

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Жильцы дома по улице Нормандия-Неман в Орле, где накануне обрушилась часть стены, покинули свои квартирыЧетверым предоставили временное жилье, один человек ушел к родственникам. Это те, кто проживал на первом этаже дома. Второй этаж, где и произошло ЧП, пустовал. Сейчас забота местной власти - помочь выселенным людям. А уже потом будут решать, что делать с разваливающейся двухэтажкой, которой уже больше века. Сегодня тему обсудили на совещании в мэрии Орла.
Вчера в двухэтажном доме по улице Нормандия-Неман обрушилась часть кирпичной кладки стены. Причину обрушения назвать пока нельзя.
Жительница Елена Говрютина рассказала, что в доме проживало пять человек, на первом этаже, и все это близкие друг другу люди. Однако второй этаж, насколько она помнит, всегда пустовал и приносил проблемы. Здесь был пожар, постоянно текла крыша. Да и самому дому уже больше ста лет. Но до этого случая вопросов о расселение не возникало. Удалось пообщаться и с жительницей, которая в момент пришествия находилась в доме. Она рассказала, что грохот был очень сильный, когда вышли не улицу, увидели, что стоит пыль.
На данный момент две семьи из этого дома находятся в представленном администрацией города временном жилье.
Также этот вопрос поднимали сегодня на планерке в мэрии. Глава администрации Александр Муромский поставил задачу - в короткий срок разобраться в ситуации и поддерживать пострадавших.
Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта города Орла: «Было принято решение о выселении жильцов. У нас там пять человек, один человек ушел жить к родственникам. Четырех человек мы разместили в пункте временного пребывания. У этого дома есть управляющая компания, это ООО «Перспектива». Она занималась этим домом. Но пока оценки делать рано - из-за чего это произошло. Несмотря на то, что это дом дореволюционной постройки, официальная межведомственная комиссия аварийным его не признавала».
Дальнейшую судьбу дома будет выяснять специальная комиссия. На данный момент, дом охраняют сотрудники полиции для сохранности имущества граждан.