Новости версия для печати Жильцы дома по улице Нормандия-Неман в Орле, где накануне обрушилась часть стены, покинули свои квартиры Четверым предоставили временное жилье, один человек ушел к родственникам. Это те, кто проживал на первом этаже дома. Второй этаж, где и произошло ЧП, пустовал. Сейчас забота местной власти - помочь выселенным людям. А уже потом будут решать, что делать с разваливающейся двухэтажкой, которой уже больше века. Сегодня тему обсудили на совещании в мэрии Орла.



Вчера в двухэтажном доме по улице Нормандия-Неман обрушилась часть кирпичной кладки стены. Причину обрушения назвать пока нельзя.



Жительница Елена Говрютина рассказала, что в доме проживало пять человек, на первом этаже, и все это близкие друг другу люди. Однако второй этаж, насколько она помнит, всегда пустовал и приносил проблемы. Здесь был пожар, постоянно текла крыша. Да и самому дому уже больше ста лет. Но до этого случая вопросов о расселение не возникало. Удалось пообщаться и с жительницей, которая в момент пришествия находилась в доме. Она рассказала, что грохот был очень сильный, когда вышли не улицу, увидели, что стоит пыль.



На данный момент две семьи из этого дома находятся в представленном администрацией города временном жилье.

Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта города Орла: «Было принято решение о выселении жильцов. У нас там пять человек, один человек ушел жить к родственникам. Четырех человек мы разместили в пункте временного пребывания. У этого дома есть управляющая компания, это ООО «Перспектива». Она занималась этим домом. Но пока оценки делать рано - из-за чего это произошло. Несмотря на то, что это дом дореволюционной постройки, официальная межведомственная комиссия аварийным его не признавала». Также этот вопрос поднимали сегодня на планерке в мэрии. Глава администрации Александр Муромский поставил задачу - в короткий срок разобраться в ситуации и поддерживать пострадавших.



Дальнейшую судьбу дома будет выяснять специальная комиссия. На данный момент, дом охраняют сотрудники полиции для сохранности имущества граждан.









Всеволод Трифонов

29 января 2019 года







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