Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- На расселение! В мэрии Орла обещают помощь жителям дома по Нормандии-Неман.



- Служба спасения слушает! Но реагирует не всегда. С какими вопросами лучше не набирать номер 112.



- «Живая наука». Умники и умницы со всего региона приняли участие в олимпиадах.



- Точно в цель. Орловщина вновь принимает лучших лучников страны.



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Вести-Орёл

29 января 2019 года







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