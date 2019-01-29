Новости версия для печати Депутат Госдумы Николай Земцов предлагает увеличить количество поездок по социальному проездному билету Сегодня депутат Госдумы Николай Земцов провел личный прием. С самым «больным» вопросом о проездных, к нему на личный прием пришли люди, которые, как никто, нуждаются в защите и поддержке.



Социальный проездной с 1 февраля повысится в цене и станет лимитированным. Если раньше за 350 рублей пенсионеры могли купить неограниченное число поездок в общественном транспорте, то теперь, во-первых, изменится стоимость - ее увеличили на 100 рублей, а во-вторых, количество поездок будет ограничено - их сократили до 60. А впереди дачный сезон, когда пенсионеры будут пользоваться транспортом гораздо активнее.

Николай Земцов, депутат Государственной Думы РФ от Орловской области: «Люди начали собирать подписи. Уверен, что у них много очень единомышленников в этом подходе. Буду информировать и Областной совет, и полпредство, и губернатора о назревающей социальной напряженности. Буду обращаться с просьбой пересмотреть ее в сторону увеличения количества поездок».





Анна Вайсергисер

29 января 2019 года







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