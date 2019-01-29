Новости версия для печати «Мусорная реформа». Комментарии представителей фракций политических партий в орловском Облсовете С января 2019 года вывоз мусора считается не жилищной услугой, а коммунальной. За это теперь отвечают не управляющие компании, как раньше, а региональный оператор. Поэтому в квитанциях орловцев появилась новая графа: вывоз твердых коммунальных отходов. Теперь тариф рассчитывается на каждого зарегистрированного человека.



О «мусорной реформе» мнения высказали представители фракций политических партий в региональном парламенте.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в орловском Облсовете: «Мои коллеги депутаты предложили посмотреть в течение полугода-года. Я не согласен. Почему мы сейчас должны платить 100% за ту услугу, которая нам будет оказана, и уже оказывается некачественно? Мы против этого. Есть другие регионы как Ленинградская, Курганская область и другие, которые сказали: нет, мы не готовы. Давайте мы всё отладим и тогда мы запустим новую мусорную реформу. В городе Орле и в Орловском районе нет сегодня санкционированного полигона, на котором есть сортировка, переработка и захоронение. Сегодня ведется там сортировка. А дальше как будет захоронение происходить?» Владислав Тарасевич, заместитель руководителя фракции ЛДПР в орловском Облсовете: «Мы видим, что на бумаге всё красиво, а по факту люди зарываются в мусоре, и еще вырастают у них долги в виде оплаты квитанций в три-четыре раза. Естественно, здесь необходимо продолжать работу. Необходимо было бы начинать по-другому, на мой взгляд. Потому что, открыв интернет и прочитав про акционерное общество «Зеленая роща», мы видим, что средняя численность работников была один человек на 2017 год. Мы видим, что опять на такое серьезное занятие по обслуживанию населения взяли организацию, которая не имела ни достаточного опыта, ни достаточно работников, ни достаточно техники». Михаил Вдовин, руководитель фракции политической партии «Единая Россия» в орловском Облсовете: «Проблем очень много. Действительно, люди задают вопросы: почему система дала сбой в начале января? И второй вопрос: почему такие большие тарифы? Мы рассмотрели все эти вопросы на областном совете, и нас заверили, что сбои в системе вывоза твердых коммунальных отходов носили временный характер, и все недостатки будут устранены. А по тарифам будут рассматриваться вопросы дополнительно. Я надеюсь, что правительство устранит те имеющиеся недостатки и замечания, которые были допущены».





Надежда Невматулина

29 января 2019 года







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