Новости версия для печати В 11-ти школах Орловской области введен карантин по гриппу и ОРВИ Учебно-образовательный процесс полностью приостановлен в двух школах города Орла и в девяти школах частично (по классам) - в Орле, Ливнах и Орловском районе.



Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, с середины января растет число заболевших среди взрослого населения (почти на 70%) и детей (более чем на 67%).



При лабораторном обследовании больных с клиникой респираторной инфекции возросла доля вирусов гриппа А.



В преддверии эпидемического сезона против гриппа по области было привито более 351 тысяч человек, в том числе 67,1 тысяч детей. Охват вакцинацией против гриппа населения Орловской области в текущем эпидсезоне составил 47 %, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

29 января 2019 года







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