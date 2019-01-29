В 11-ти школах Орловской области введен карантин по гриппу и ОРВИ

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вторник
29.01.2019
22:05:50
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В 11-ти школах Орловской области введен карантин по гриппу и ОРВИУчебно-образовательный процесс полностью приостановлен в двух школах города Орла и в девяти школах частично (по классам) - в Орле, Ливнах и Орловском районе.
Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, с середины января растет число заболевших среди взрослого населения (почти на 70%) и детей (более чем на 67%).
При лабораторном обследовании больных с клиникой респираторной инфекции возросла доля вирусов гриппа А.
В преддверии эпидемического сезона против гриппа по области было привито более 351 тысяч человек, в том числе 67,1 тысяч детей. Охват вакцинацией против гриппа населения Орловской области в текущем эпидсезоне составил 47 %, сообщает информационный портал Орловской области.
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