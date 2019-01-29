Новости версия для печати Весь гранит, демонтированный в ходе ремонта общественных территорий Орла, будет пересчитан Соответствующее поручение сегодня получила городская администрация от депутатов Горсовета.



Решение было принято, когда члены комитета по муниципальной собственности узнали судьбу каменных плит, демонтированных во время работ на бульваре Победы и в сквере Героев-Комсомольцев. По предварительной оценке, гранит, снятый на этих объектах, стоит чуть меньше 300 тысяч рублей.



Народные избранники предложили рассмотреть вопрос использования каменных плит при работах по благоустройству других общественных территорий. Также депутатов не устроило, что часть демонтированного гранита сейчас хранится в частной компании.

Игорь Цуканов, депутат орловского Городского Совета народных депутатов: «Необходимо проработать вопрос с администрацией о перевозе гранита на «Спецавтобазу» для хранения, и провести инвентаризацию до конца мая».





Антон Киселёв

29 января 2019 года







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