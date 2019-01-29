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Орловские баскетболисты прошли во второй раунд Первенства России

Сборная орловской ДЮСШ №6, составленная из игроков 2006 года рождения, провела пять матчей, в которых одержала три победы и потерпела два поражения. На одно очко орловцы отстали от хозяев площадки – баскетболистов СДЮСШОР №9 города Воронежа.

Лучшими на этом этапе турнира стали игроки спортшколы «Тринта» (г. Москва).