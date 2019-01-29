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Удовлетворённость максимальная: орловцы одобряют действия специалистов государственных стоматологических поликлиник

- Роман Петрович, какую информацию вам дали результаты опроса?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Опросы проводились в областной и детской стоматологических поликлиниках. В областной стоматполиклинике действиями конкретного специалиста удовлетворены 82,6% пациентов. Это отличный показатель, значит, персонал действительно работает на совесть. Очень хорошую оценку специалистам поставили 45% респондентов, согласитесь, это впечатляет. 90% посетителей доверяет квалификации специалистов, а 87% отмечают внимательное отношение персонала!



Ещё один важный показатель, который оценивает доступность медицинской помощи – это время ожидания приёма. По результатам опроса, 28% посетителей областной стоматполиклиники попали в кабинет стоматолога в день записи. Оставшиеся 72% не ждали неделями, а просто выбирали удобный для посещения день.

- То есть «время очередей» в государственных поликлиниках уходит?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да. Только 3% из опрошенных провели в очереди 1-2 часа. Наиболее длительным оказалось ожидание приёма в смотровом кабинете. В настоящее время руководство областной стоматполиклиники работает над этой проблемой.



- А как отзываются о действиях специалистов посетители детской стоматологической поликлиники?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Более 90% опрошенных высоко оценивает качество услуг по полису ОМС и отношение персонала. В большинстве случаев при опросе пациенты выражали благодарность конкретным специалистам. И ещё важная статистика: в год детская стоматполиклиника принимает около 39 000 пациентов, за последние 5 лет на эту медицинскую организацию в ТФОМС Орловской области и страховые медицинские организации не поступило ни одной жалобы.



- Расскажите об изменениях в территориальной программе ОМС по стоматологии. Что ждёт граждан в 2019-ом году?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: С текущего года при оплате стоматологической медицинской помощи за счет средств ОМС включены светоотверждаемые материалы отечественного производства не только для детей, но и для взрослых, что позволит обеспечить доступность и повысить качество бесплатных стоматологических услуг. Перечень стоматологических материалов, необходимых для оказания бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской области.



- Как по Вашему мнению, ориентируются ли граждане в разграничении платных и бесплатных услуг в государственных поликлиниках?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Достаточно большое количество пациентов не всегда их разграничивают. И в целях обеспечения информированности граждан по вопросам бесплатного оказания медицинской помощи на официальном сайте ТФОМС Орловской области и информационных стендах, расположенных в медицинских организациях, размещена «Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи», разработанная Минздравом России.



Хочу напомнить, что при возникновении вопросов по оказанию медицинской помощи или сомнений в законности взимания денежных средств необходимо обращаться в свою страховую медицинскую организацию или в ТФОМС Орловской области на круглосуточный телефон горячей линии 8-800-200-77-45.