Новости версия для печати Налоговая декларация снова стала поводом к досрочному прекращению полномочий На этот раз мандата лишился депутат Платоновского сельского Совета.



В справке о доходах его супруги не были отражены сведения о принадлежащей ей недвижимости. Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Напомним, депутатского кресла в начале года лишились разом 13 народных избранников в Покровском районе.





Надежда Невматулина

29 января 2019 года







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