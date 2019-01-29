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Коротко о главном

- Задачка - с неизвестными. Кто будет учиться в здании Знаменской школы-интерната: талантливые или социально-незащищенные?





- Без «бумаги» ты - не принят. Почему поход в поликлинику бабушек с внуками стал вызывать так много вопросов?





- Дождались переселения - в экстренном порядке. Жильцы дома с рухнувшей стеной покинули свои квартиры.





- Нет дыма без огня. Сегодня на орловский полигон выезжал пожарный расчет.





- В рядах кадетов - прибыло. Сегодня 20 орловских мальчишек и девчонок надели оранжевые береты.

