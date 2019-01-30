В Орле перевозчиков возьмут под жесткий контроль

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среда
30.01.2019
8:53:33
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В Орле перевозчиков возьмут под жесткий контрольАвтобусы, которые 1 февраля выйдут на маршруты без валидаторов, вернут в гараж. Такое решение приняли городские власти.
Электронная система даст возможность пассажирам платить за поездку 17 рублей, тогда как при наличном расчете стоимость составит 20 рублей. Новые тарифы вступят в силу уже в пятницу. К этому дню сформируют специальные группы, задача которых – обследовать все маршрутки. Если и после таких мер, терминалы в транспорте не установят, то стоимость проезда останется 17 рублей.
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