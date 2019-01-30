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среда
30.01.2019
8:53:30
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В Орле стартовал проект «Здоровое будущее»Несколько общественных организаций организуют лекции для орловских школьников.
Детям расскажут о том, как важно вести здоровый образ жизни, как он влияет на развитие личности. Напомнят о вреде курения, алкоголя, наркотиков. Главная цель таких встреч – объяснить слушателям, что вредные привычки влияют не только на организм человека, но меняют к худшему всю его жизнь, лишают возможности стать успешным, ярким, интересным человеком.
Первая беседа состоялась в орловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Лекции будут проходить в течение года в школах и различных социальных учреждениях города.
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