Новости версия для печати В Орловской области проходит акция «Снегоход» Госавтоинспекция совместно с Гостехнадзором проверяют внедорожные мотосредства.



В ходе рейдов проверяющие напоминают, что для управления снегоходами и квадроциклами необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Такое удостоверение выдается органами Гостехнадзора. Помимо этого необходимо соблюдать и правила безопасности: не стоит садиться за руль без шлема и тем более – в состоянии опьянения. Подобный опыт совместной работы ведомства планируют повторить летом.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Мария Семак

30 января 2019 года







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