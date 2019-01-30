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среда
30.01.2019
14:26:31
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В Орловской области проходит акция «Снегоход»Госавтоинспекция совместно с Гостехнадзором проверяют внедорожные мотосредства.
В ходе рейдов проверяющие напоминают, что для управления снегоходами и квадроциклами необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Такое удостоверение выдается органами Гостехнадзора. Помимо этого необходимо соблюдать и правила безопасности: не стоит садиться за руль без шлема и тем более – в состоянии опьянения.
Подобный опыт совместной работы ведомства планируют повторить летом.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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